İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı
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İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma programı düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma programı düzenlendi. İslamabad'ın G-7 bölgesindeki İmam Bargah camisinde toplanan Şiiler, cami çevresindeki yollarda Hazreti Hüseyin'i simgeleyen bayraklar, maketler ve resimlerin altında dualar etti.

İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı
İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı
İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı
İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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