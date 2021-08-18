İSLAMABAD - Pakistan'da Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma programı düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da anma programı düzenlendi. İslamabad'ın G-7 bölgesindeki İmam Bargah camisinde toplanan Şiiler, cami çevresindeki yollarda Hazreti Hüseyin'i simgeleyen bayraklar, maketler ve resimlerin altında dualar etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı