İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı - Haberler
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İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gelişi ve Büyükelçi Yurdakul tarafından karşılanması Erbaş'ın Türk öğrencilerle sohbeti Yemekten detaylar Erbaş'ın hatıra defterini imzalaması Hediye takdimi İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gelişi ve Büyükelçi Yurdakul tarafından karşılanması

Erbaş'ın Türk öğrencilerle sohbeti

Yemekten detaylar

Erbaş'ın hatıra defterini imzalaması

Hediye takdimi

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı

İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı

İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Büyükelçi, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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