İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı
AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gelişi ve Büyükelçi Yurdakul tarafından karşılanması Erbaş'ın Türk öğrencilerle sohbeti Yemekten detaylar Erbaş'ın hatıra defterini imzalaması Hediye takdimi İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gelişi ve Büyükelçi Yurdakul tarafından karşılanması
Erbaş'ın Türk öğrencilerle sohbeti
Yemekten detaylar
Erbaş'ın hatıra defterini imzalaması
Hediye takdimi
İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.