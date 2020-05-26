İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden "İdlib ile dayanışma" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden "İdlib ile dayanışma" mesajı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından hazırlanan ve 15 farklı dilde mesajlara yer verilen video çalışmasında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki İdlib ile dayanışma çağrısı yapıldı.

26.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:21

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından hazırlanan ve 15 farklı dilde mesajlara yer verilen video çalışmasında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki İdlib ile dayanışma çağrısı yapıldı.

İDSB sosyal medya hesaplarından, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için 15 farklı dilde mesajların yer aldığı bir görüntü paylaşıldı.

Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Farsça, Rusça, Azerbaycan Türkçesi, Çince, Endonezce, Hintçe, İbranice, Malayca, Svahili, Urduca ve Uygurca dillerine hazırlanan çalışma #idlibinyanındayız etiketiyle yayınlandı.

Videonun başında konuşan genç İDSB'li Abdulfettah İsmail Şenbaş Türkçe mesajında, "Rusya, Esed ve İran İdlib halkını acımasızca katlediyor. Bizler Genç İDSB olarak işgalcilerin ve işbirlikçilerinin zulmünü haykırıyor ve mazlumların sesini yükseltiyoruz." dedi.

Suriye'de onuncu yılına girecek olan savaşın acı bilançosunun gün geçtikçe daha da kötüleştiğine dikkati çeken İmaduddin Rabani de Malayca olarak, "Rusya, İran ve Esed ülkeyi adeta bir kan gölüne çevirdi." şeklinde konuştu.

Uygurca konuşan İbrahim Sıddık ise, Türkiye'nin Suriye'de mazlumlara sahip çıktığına vurgu yaptı.

Abdullah Dumangöz de Çince konuşmasında, rejim ve Rusya'nın, Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatına rağmen 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'e saldırılarında yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

"İdlib ile dayanışma" çağrısı

Hacetullah Sözgen de Farsça mesajında İdlib halkına sahip çıkılması gerektiği vurgu yaparak, "Eğer gereken tepkiler verilmezse maalesef İdlib de diğer bölgeler gibi yıkıma uğrayacak ve ağır bir bilançoyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan Alperen Sonkaya İngilizce olarak, "Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar topyekün dayanışma sergilemeli ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir." çağrısı yaptı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden 'İdlib ile dayanışma' mesajı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Haber
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Hazal Kaya Hande Ataizi
Spor Arda Turan İlhan Cavcav Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden "İdlib ile dayanışma" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 23:21:41. #1.15#
title