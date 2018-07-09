İslahiye'ye Üzüm Anıtı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırmızı biberden sonra ikinci sembolü haline gelen üzümün anıtı yapıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sembolü haline gelen ve "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen kırmızıbiber anıtının ardından, Altınüzüm Mahallesi'ne 3 metre boyunda salkım halinde üzüm anıtı yaptırdıklarını belirtti.

Vural, anıtın peyzaj çalışmalarının da tamamen bölgesel ürünler kullanılarak piyasanın onda biri fiyatına mal edildiğini kaydetti.

İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda yıllık ortalama 100 bin ton üzüm, 25 bin dekarda da 12 bin 500 ton sofralık kırmızı biber üretiliyor.