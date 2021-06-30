İslahiye HEM'den yıl sonu etkinliği
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İslahiye HEM'den yıl sonu etkinliği

İslahiye HEM'den yıl sonu etkinliği
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan İslahiye HEM Müdürü Abdurrahman Yıldırım, salgın nedeniyle geçen yıl etkinlik gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, bu yıl gerekli önlemleri alarak yıl sonu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgın döneminde de HEM'in çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yıldırım, tüm kursiyer ve öğreticilere teşekkür etti.

Program, İslahiye HEM Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve davetliler katıldı.

İslahiye HEM'den yıl sonu etkinliği
İslahiye HEM'den yıl sonu etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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