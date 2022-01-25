İslahiye'de iş yerlerinin tenteneleri karın ağırlığına dayamayarak çöktü

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteneleri çökerken, bir iş yeri sahibi tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yaşıyla iş yerlerinin tentelerinde biriken kar kütleleri çökmeleri de beraberinde getiriyor. Gaziantep'in İslahiye İlçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı bir halı yıkama fabrikasının çadırının çökmesine neden olurken, bir iş yeri sahibi ise dükkanına girdikten birkaç saniye sonra iş yeri tentesi çöktü. Tüm o anlar güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonuna yansıdı. - GAZİANTEP

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