İslahiye'de çırçır fabrikası deposunda yangın

20.10.2019 11:24

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasına ait pamuk deposunda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.



Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olayda, bu yıl toplanan ve depoda muhafaza edilen 110 ton kütlü pamuk kısmen zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA