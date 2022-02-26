İslahiye'de beton blok yüklü tır devrildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton blok yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yola düşen blok nedeniyle kapanan İslahiye Çevre Yolu, ekiplerin yoğun çabaları sonucu açıldı.

Kaza, İslahiye ile Nurdağı arasında bağlantıyı sağlayan İslahiye Çevre Yolu üzerinde Organize Sanayi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İstikametinden İslahiye Organize Sanayi Bölgesine doğru seyreden 06FY1978 plakalı beton blok yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünden çıkan tır beton bloklardan birinin yere düşmesiyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yan yattı. Yan yatan tırda bulunan 3 beton bloktan biri yola düştü. Kaza nedeniyle çevre yolu trafiğe kapanırken trafik polisleri yolda önlem aldı. Çevre yolu düşen beton blokun vinçle kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken getirilen beton blokların İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların inşaatında kullanılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP