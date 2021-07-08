İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Pandemi döneminde başlayan ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği Temmuz ayında son kez verilecek. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

30 Haziran'a kadar çekilen nakdi ücret desteği yeni bir uzatma kararı alınmadığı için Temmuz ayında son kez yatırılacak. Konu hakkın da detaylar araştırılırken İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

İŞKUR NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

KÇÖ ve işsizlik ödemeleri 5 Temmuz'da yapılmıştı. Bu bilgiler kapsamında nakdi ücret desteğinin bu hafta içerisinde ödenmesi öngörülüyor.

Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa ödemelerinin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Ödemeler "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanabiliyor.

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