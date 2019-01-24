İskoçya'nın Eski Başbakanı Alex Salmond Gözaltına Alındı

İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond polis tarafından gözaltına alındı.

İskoçya Polisi, "64 yaşındaki bir adamın" gözaltına alındığını ve hakkındaki raporun savcılığa gönderileceğini açıkladı.

Salmond'ın neyle suçlandığı henüz açıklanmadı. Ancak İskoçya hükümeti, Salmond hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış, polis de konuyu incelemeye almıştı.

İki kadınla ilgili cinser istismar iddiaları, Salmond'ın başbakan olduğu 2013 yılına kadar gidiyor.

Salmond, hakkındaki iddiaları reddediyor.

2007-2014 yılları arasında İskoçya başbakanı olan Salmond'ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

İskoçya hükümetinin Salmond hakkında başlattığı soruşturma, iki hafta önce başkent Edinburgh'daki Sulh Mahkemesi'nde görüşüldüğünde hükümet, Salmond'a karşı cinsel taciz iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın kusurlu olduğunu kabul etmişti.

Hükümet, bu soruşturmanın haksız ve "açık önyargıların etkisi altında" yapıldığını kabul etti.