İskoçya, İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşması sonrası bağımsızlık çağrısı yaptı
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İskoçya, İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşması sonrası bağımsızlık çağrısı yaptı

24.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:38
İskoçya, İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşması sonrası bağımsızlık çağrısı yaptı

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının Brexit'le kendilerinden alınanı telafi edemeyeceğini belirterek bağımsızlık çağrısı yaptı.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının Brexit'le kendilerinden alınanı telafi edemeyeceğini belirterek bağımsızlık çağrısı yaptı.

Sturgeon, anlaşmanın sağlandığına dair haberlerin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Brexit'in İskoçya halkının iradesine aykırı olduğunu kaydeden Sturgeon, "Brexit'in bizden aldıklarını telafi edecek hiçbir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizin haritasını çizme zamanı." ifadesini kullandı.

"Galler halkına vadedilen şey değil"

Galler Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford ise BBC'ye yaptığı açıklamada, AB'yle varılan ticaret anlaşmasının Galler halkına vadedilen bir şey olmadığını söyledi.

Anlaşmayı "zayıf" bulduğunu ve bazı iyileştirmeler yapılması gerekebileceğini belirten Drakeford, "Galler halkı, farklılıklar görecek. Avrupa'ya seyahat etmek eskisi kadar kolay olmayacak. Gallerli öğrenciler, Avrupa'daki üniversitelere erişemeyecek." dedi.

Kuzey İrlanda memnun

Kuzey İrlanda Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster, "Elbette hem ticaret anlaşmasının detaylarını hem de anlaşmanın Kuzey İrlanda açısından önemli olacak güvenlik gibi konularını inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı ve bağımsızlık yanlısı Sinn Fein'in Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill ise, "AB'den ayrılma konusunda birbirinden çok farklı siyasi duruşlarımız olsa da anlaşmasız ayrılığın, kimsenin çıkarına olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle anlaşma sağlandığı açıklaması, tüm adada memnuniyetle karşılanacak iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

İskoçya ve Kuzey İrlanda halkları Brexit'e karşı oy kullanmıştı

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Referandumda, İngiltere ve Galler "evet", İskoçya ve Kuzey İrlanda ise "hayır" oyu vermişti.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan Birleşik Krallık, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

Zorlu müzakerelerin ardından varılan anlaşmayla ayrılık süreci tamamlanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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