İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da tartışmalı bir karara imza atıldı. Yeni yayınlanan önergeye göre 4 yaşından itibaren çocuklar, ebeveynlerinin iznine gerek duymadan kendi cinsiyetlerine ve isimlerine karar verebilecek.

İskoçya hükümeti, eğitimciler ve pedagoglara yönelik yeni önergeler hazırladı. 70 sayfalık belgede tartışma yaratacak bazı maddeler de yer alıyor.

KENDİ CİNSİYETLERİNİ VE İSİMLERİNİ SEÇEBİLECEKLER

Buna göre okullarda eğitim gören çocuklar, 4 yaşından itibaren ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin iznine tabi olmadan kendi cinsiyetlerini seçebilecekler. Hatta eğitimcilerin çocuklara kendileri için seçtiği isimlerle hitap etmesi de önergede yer aldı.

UZMANLARI İKİYE BÖLDÜ

Çocuklara istedikleri tuvaleti kullanmaları ve okul üniformalarını kendilerinin seçmeleri gibi konularda izin sağlayacak olan önergeler, uzmanları da ikiye böldü. Bir kesim bu kuralların cinsiyet eşitleyeceğini sağlayacağını savunurken, bir diğer kesim ise çocuklara bu kadar genç yaşta kafalarını karıştıracak kararlar verilmemesini uygun görüyor.