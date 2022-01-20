İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve... - Haberler
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İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1.

- İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere'de bulunan Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.

İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve...

İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve...

İskoçya'da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, İskoçya, Osmanlı, Güncel, Haber

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