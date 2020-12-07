İskilip'te su ücretlerine zam yapılmadı

İskilip Belediyesi, yeni yılda su ücretlerine zam yapmadı.

İskilip Belediyesi meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ali Sülük başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkan Ali Sülük, "Yeni yılda suya zam yapmıyoruz. İş makinesi, atık su, mezbaha, terminal, ilan ve reklam ücretlerine, ülkemizin geçirmiş olduğu zor ekonomik şartlar göz önüne alınarak, meclisimizin aldığı karar ile zam yapılmamıştır. Hemşerilerimizin her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı