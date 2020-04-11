İskilip'te KHGB üyeleri huzur haklarını bağışladı Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri bir aylık huzur haklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladılar.

Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri bir aylık huzur haklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladılar. Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül başkanlığında yapıldı.Toplantıda Kaymakam Eligül, birlik müdürü, il genel meclisi üyeleri ile muhtarlar bir aylık huzur hakkı gelirlerini kampanya kapsamında bağışladılar. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen toplantıda Kaymakam Eligül, maske konusunda, valilik ve kaymakamlıklara verilecek olan maskelerin en kısa zamanda dağıtımlarının yapılacağını söyledi. - ÇORUM Kaynak: İHA