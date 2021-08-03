İSKİ müşteri hizmetleri! İstanbul su kesintileri: Bahçelievler, Bağçılar, Sarıyer, Sultanbeyli, su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ müşteri hizmetleri! İstanbul su kesintileri: Bahçelievler, Bağçılar, Sarıyer, Sultanbeyli, su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ müşteri hizmetleri! İstanbul su kesintileri: Bahçelievler, Bağçılar, Sarıyer, Sultanbeyli, su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ fatura sorgulama! İSKİ müşteri hizmetleri! İski abonelik! İSKİ telefon! 3 Ağustos İstanbul su kesintileri! İSKİ müşteri hizmetleri! İstanbul su kesintileri: Bahçelievler, Bağçılar, Sarıyer, Sultanbeyli, su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

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İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.08.2021 02:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.08.2021 08:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.08.2021 23:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Adil Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.08.2021 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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İSKİ müşteri hizmetleri! İstanbul su kesintileri: Bahçelievler, Bağçılar, Sarıyer, Sultanbeyli, su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? - Haberler
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