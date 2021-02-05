İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...
5 OCAK SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.02.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.02.2021 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Parseller Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah,Necip Fazıl Mah,Tepeüstü Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Aşağı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Dudullu Osb,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi'nde Enerji Problemi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 05.02.2021 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.