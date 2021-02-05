İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

05.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:04
İSKİ İstanbul su kesintisi: 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

5 OCAK SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.02.2021 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.02.2021 10:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Parseller Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah,Necip Fazıl Mah,Tepeüstü Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Aşağı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Dudullu Osb,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah

Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi'nde Enerji Problemi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 05.02.2021 10:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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