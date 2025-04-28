İSKİ Baraj doluluk oranı 2025 | 28 Nisan İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ barajları doluluk oranı yüzde kaç?

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte, İSKİ baraj doluluk oranı konusu daha fazla gündeme gelmeye başladı. 28 Nisan İstanbul barajlarında son durum ve su seviyeleri hakkında İSKİ tarafından yapılan açıklamalar, su kaynaklarının ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor. İSKİ baraj doluluk oranı verileri, su tasarrufu bilincini artırmaya yönelik çalışmaları da destekliyor. Peki, 28 Nisan İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ barajları doluluk oranı yüzde kaç?

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Nisan 2025 Pazartesi günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Barajların doluluk

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Barajların doluluk

ASKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.