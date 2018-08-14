İskenderun Zabıtasından Bayram Öncesi Denetim

Hatay'ın ilçesi İskenderun Belediyesi gıda denetim ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi adına Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle ilçede faaliyette bulunan pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı.

Belirli aralıklarla denetimlerini sürdürdüklerini belirten Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, şehir genelinde genel hijyen şartlarının yanı sıra, iş yerlerinin ruhsat kontrolleri, ürünlerin satış şartlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini belirtti.

Aksoy, halkın sağlığına zarar veren ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulandığını, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda vatandaşların 444 1939 numaralı telefonları aramaları uyarısında bulundu.

Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, "Vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdık. Vatandaşlarımız açıkta satılan ürünleri alırken aşırı sıcağa maruz kalmış ve beyazlaşmış üründen kaçınmalı. Satış yapılan yerin fiziki görünümüne ve temizliğine dikkat edilmeli. Şüpheli olan katkı maddeler içeren ürünler alınmamalı. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında şikayetlerini zabıta müdürlüğüne bildirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - HATAY