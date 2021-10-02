İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet - Haberler
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İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet

İskenderun polisi, engelli öğrenciye elektrikli bisiklet hediye etti.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - İskenderun polisi, engelli öğrenciye elektrikli bisiklet hediye etti.

Hatay'ın İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş önderliğinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kendi aralarında para toplayarak İsmet İnönü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ece Akar'a elektrikli bisiklet aldılar.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen Ece Akar, beklemediği bu sürpriz karşısında hem çok sevindi, hem de duygulanarak gözleri doldu. Ece Akar, "İyi ki varsınız" diyerek Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve tüm polis teşkilatına teşekkür etti.

Ece Akar'ın annesi Sevda Akar da kızına yapılan güzel sürpriz karşısında duygulanarak "Ben Ece'yi okula götürürken çok zorlanıyordum. Teşekkür ederim" dedi.

Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ise, "Sen bizim canımızsın. Sen bizden istedin biz de sözümüzü tuttuk ve polis abilerinle birlikte sana bu hediyeyi aldık. Bizim için çok değerlisin" dedi.

Emniyet müdürlüğü önünde elektrikli bisikletine binerek ilk turunu polis korteji ile atan Ece Akar'ın mutluluğu gözlerine yansıdı. - HATAY

İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet

İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet

İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet

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Haber: İskenderun polisinden engelli öğrenciye elektrikli bisiklet - Haberler
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