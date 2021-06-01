İskenderun Körfez Katı Birliği Toplandı
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İskenderun Körfez Katı Birliği Toplandı

İskenderun Körfez Katı Birliği Toplandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İskenderun Körfez Katı Atık Birliği olağan aylık toplantısını gerçekleştirdi.

İskenderun Körfez Katı Atık Birliği olağan aylık toplantısını gerçekleştirdi. İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında gerçekleştirilen yönetim toplantısında çevre ve temizlik hizmetleri ele alındı. Düzenlenen toplantıya Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve Katı Atık Birliği Müdürü Mahmut Kalaycıoğlu katıldı.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Düzenlenen toplantı hakkında bilgiler veren Başkan Fatih Tosyalı, " İskenderun Körfez Katı Atık Birliği olarak aylık olağan toplantılarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Toplantıda birliğin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Daha temiz, daha sağlıklı bir çevre için yapılması planlanan faaliyetleri ele aldık" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İçerisinden geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçte temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İskenderun Katı Atık Birliği olarak her zaman çevreye duyarlı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz "şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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