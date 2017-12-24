İskenderun'da Noel Kutlaması Şehitler İçin Saygı Duruşuyla Başladı

İskenderun'da Noel kutlaması şehitler için saygı duruşuyla başladı

Noel bayramı kutlamalarında birlik ve beraberlik mesajları verildi



HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesi Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitler için saygı duruşu ve dualar edildi.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı ayini düzenlendi. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramını doyasıya kutladı. Ayinde şehitler için saygı duruşu ve dualar edildi. Kutlamalara İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ve Hıristiyan vatandaşların yanı sıra İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'de katılarak Hıristiyan vatandaşların bayramlarını kutladı. Ayin sonunda kilisede vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ayinde İskenderun Ortodoks Cemaati Ruhani Reisi Dimitri Yıldırım, "Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kederli ailelerine taziyelerimizi sunar Allah'tan sabır dileriz. Bizler daima devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu arz ederiz. Noel bayramının tüm dünya alemine ve özellikle Türkiye'mize, devletimize ve milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini, Allah'tan diler iyi bayramlar mutlu Noeller dilerim" dedi.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'nden sonra ise ayin İskenderun Katolik Kilisesi'nde devam etti.