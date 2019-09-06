İskenderun'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

06.09.2019 15:22

İskenderun'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sağlık taramasından geçti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Parkındaki etkinlikte konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, artık sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürdüklerini söyledi.

Tedavinin dışında önleyici sağlık hizmetini de bu tür yaşam parklarında verdiklerini ifade eden Yönden, bu merkezlerde kanser taraması ve fizik tedavi gibi çeşitli sağlık hizmetinin verildiğini belirtti.

Yönden, kendilerinin belirli bir noktaya kadar getirdiği sağlık hizmetinin vatandaşların da ilgisiyle daha ileriye taşınacağını kaydetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da İskenderun'un sağlık yönünden gelişmiş bir yer olduğunu aktardı.

Bu çalışmaların vatandaşlara katkı sağlayıp, farkındalık oluşturmak adına önemine değinen Hambolat, katkısı olanlara teşekkür etti.

İskenderun İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter ise etkinliklerde kanser taraması, fizik tedavi, diş kontrolü, diyetisyen hekimlerin obezite kontrolü, rahim ağzı kanseri taraması gibi çeşitli sağlık hizmeti verildiğinin altını çizdi.

Vatandaşların hastane yerine bu tür sağlık merkezlerine gelerek kontrollerini yaptırabileceğini vurgulayan Yeter, vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da katıldı.

Kaynak: AA