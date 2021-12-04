İSKENDERUN'DA ENGEL TANIMAYANLARIN COŞKUSU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSKENDERUN'DA ENGEL TANIMAYANLARIN COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda konser düzenlendi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda konser düzenlendi.

Etkinliğe İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, milletvekilleri ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlar katıldı. 'Engel Tanımayanlar? adı verilen gecede Belediye Başkanı Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana engellilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından sahne alan Engelsiz Korosu, seslendirdiği şarkılarla salonda bulunan katılımcıları şenlendirdi. Ardından sahne alan engelli Serkul Kan, kendi eserleri ile birlikte Türk sanat müziğinden şarkılar seslendirdi, anılarını anlattı. İlerleyen saatlerde sahne alan stand-up komedyeni Hamza Demir sahne aldı. Aşık Talip Temelli ile Aşık Selahattin Dündar ikilisi de Türkülerle geceye renk kattı.

İSKENDERUN'DA ENGEL TANIMAYANLARIN COŞKUSU

İSKENDERUN'DA ENGEL TANIMAYANLARIN COŞKUSU

İSKENDERUN'DA ENGEL TANIMAYANLARIN COŞKUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title