İSKENDERUN'DA ENGEL TANIMAYANLARIN COŞKUSU

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda konser düzenlendi.

Etkinliğe İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, milletvekilleri ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlar katıldı. 'Engel Tanımayanlar? adı verilen gecede Belediye Başkanı Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana engellilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından sahne alan Engelsiz Korosu, seslendirdiği şarkılarla salonda bulunan katılımcıları şenlendirdi. Ardından sahne alan engelli Serkul Kan, kendi eserleri ile birlikte Türk sanat müziğinden şarkılar seslendirdi, anılarını anlattı. İlerleyen saatlerde sahne alan stand-up komedyeni Hamza Demir sahne aldı. Aşık Talip Temelli ile Aşık Selahattin Dündar ikilisi de Türkülerle geceye renk kattı.