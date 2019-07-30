İskenderun'da boynuna kavanoz parçası takılan kediyi vatandaş kedi sesiyle aradı

Kedinin bulunduğu mahallenin sakinleri miyavlayarak kediyi ararken itfaiyenin dün bulduklarını açıkladıkları kedinin başka bir kedi olduğu ortaya çıktı.

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşamak zorunda kalan kediyi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmaları kapsamında dün Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri kediyi kurtardıklarını açıklamışlardı. ı sonucu kurtarıldı. Asıl isminin Fare olduğu öğrenilen kedinin akşam saatlerinde tekrar görülmesi üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yeniden arama yaptılar ama iki yavrusu olduğu belirlenen kedi yavrularını da alarak ormanlık bölgeye kaçtı. İtfaiye ekiplerinin boynunda tasma takılı olan bir başka kediyi kurtardıkları boynunda kavanoz parçası olan kedinin ise halen aynı şekilde olduğu belirlendi. İki gündür kedi arama çalışmaları ile gündemde olan İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde,yaşayan vatandaşlar kedi gibi miyavlayarak arama çalışmalarına devam ettiler. Selahattin Avcı isimli vatandaş komşuları ile birlikte evlerin bahçelerinde ağaçlık alanlarda ve bodrumlarda kediyi aradılar. Bir ara benzer bir kedi bulsalar da kısa sürede o kedi olmadığı anlaşıldı. İnsanların ekonomik sıkıntılar nedeni ile zor durumda oldukları bir dönemde bir kediye bu kadar ilgi gösterilmesi eleştiren Avcı kediyi bulmak için kendisi de yoğun çaba sarf etti. Boynundaki cam parçası ile yaşam mücadelesi veren kedi öğle saatlerinde tekrar göründü ama insanlardan ürktüğü için kimseye yaklaşmadan ormanlık alanda izini kaybettirdi.

Kaynak: İHA