İskender Paydaş, Türkiye'nin her yerinden müzisyenleri "19 Mayıs video sahnesine" davet ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskender Paydaş, Türkiye'nin her yerinden müzisyenleri "19 Mayıs video sahnesine" davet ediyor

İskender Paydaş, Türkiye'nin her yerinden müzisyenleri '19 Mayıs video sahnesine' davet ediyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Müzisyen İskender Paydaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ortak bir sahne oluşturacak.

Müzisyen İskender Paydaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ortak bir sahne oluşturacak.

Türkiye'nin her yerinden müzisyenler "Adımız 19 Mayıs" şarkısını seslendirdikleri ya da herhangi bir enstrüman ile performans sergiledikleri videoları "adimiz19mayis@gmail.com" adresine göndererek projeye katılım sağlayabilecek.

Sözü, İskender Paydaş ve Kamufle'ye, müziği yine Paydaş'a ait olan "Adımız 19 Mayıs" adlı parça için hazırlanan videoda, geçen yıl Tarkan Gözübüyük, Metin Türkcan, Aykan İlkan, Burak Gürpınar, Harun Tekin, Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Özgür Can Öney, Kamufle, DJ Funky C, Şebnem Keskin, Ozan Ünlü, Özge Metin, Cemre Kabas, Cenk Ünlü, Muzaffer Kalyoncu, Murat Cem Ergül ve Leyan Senay'dan oluşan Yıldızlar Orkestrası ile Nilüfer Gençlik Orkestrası yer almıştı.

Şarkıyı, sözlerini indirmek ve şarkı sözlerinin yer aldığı videoyu izlemek için

"https://tinyurl.com/adimiz19mayis" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Cyle Larin Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İskender Paydaş, Türkiye'nin her yerinden müzisyenleri "19 Mayıs video sahnesine" davet ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:45:09. #1.14#

title