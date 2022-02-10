Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Cenk'in yanlışlıkla bastığı tuş, İskender ve Mavi Ay'ın içinde bulunduğu kaçış evini yok etmek için iki dakikalık geri sayımı başlatır. Salih ve Rüya, Zamanbozan kitabının gösterdiği yere gider ve çocukları bulmak için telaş içinde bir iz arar. İskender süper güçleri sayesinde çıkış yoluna doğru arkadaşlarını hızla götürse de Sinan patlamada yaralanır. Mavi Ay, Pençe ile olan mücadelelerinde üçüncü müsabaka olan Mas Güreşi'ni kazanırsa son iki oyunu beklemeden turnuvanın galibi olacaktır. Sinan'ın sakatlığı Mavi Ay'ın moralini bozsa da Bora ve Pelin'in suçüstü yakalanmaları keyiflerini biraz da olsa yerine getirir. Turnuvayı kaybederek Pençe Spor Akademisi'ni kapatmak zorunda kalmamak için mutlaka kazanmaları gerektiği iyi bilen Haluk, Cenk'i yenilmez birisi yapmak için özel bir kıyafet tasarlar.

Haluk'un tasarladığı kıyafet Cenk'i yenilmez birisi yapabilecek mi? Kaçış evinden çıkarken yaralanan Sinan, Mas Güreşi oyununda yer alabilecek mi? Pelin ve Bora nasıl suçüstü yakalandı? İskender, Mavi Ay'ı galibiyete taşıyıp, Pençe Spor Akademisi'nin kapatılmasını sağlayabilecek mi?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, yeni bölümüyle 13 Şubat Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Bültenler - Güncel