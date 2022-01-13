Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Zamanın Çocuğu İskender limanda kendisine kurulan tuzaktan kurtulmuş ve Zamanbozan ile yüz yüze gelmiştir. İskender'in süper güçlerinin kaybolmadığını anlayan Cenk'in maskesinin düşmesi an meselesidir. Diğer yandan Mavi Ay, Pençe'ye yaptıkları izinsiz giriş sonrası Haluk'a yakalanır. Soluğu Mavi Ay Türk Sporları'nda alan Haluk'un Salih'e bir teklifi vardır. Teklife göre Pençe ve Mavi Ay aralarında bir turnuva düzenleyecektir. Turnuvayı kazanan takım Temrenli kasabasını temsilen Alp Oyunları'na katılmaya hak kazanırken, kaybeden takım ise spor okulunu kapatacaktır. Pençe'nin teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız kalan Mavi Ay, Cenk ve takım arkadaşlarının okulda Pençe şarkısını söyleyerek kendilerine hava atmaları sonrası kesin bir karara varır. Pençe'nin şarkısına karşılık İskender, hile edenleri hiç sevmediğini Mavi Ay'ın yeni şarkısıyla duyuracaktır.

İskender ile burun buruna gelen Cenk'in maskesi düşecek mi? Mavi Ay, Haluk'un turnuva teklifini kabul edecek mi? Pençe şarkısına karşılık Mavi Ay'dan nasıl bir cevap gelecek?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, otuz beşinci bölümüyle 16 Ocak Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

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