Yol kenarında bulunan eşeğin canice öldürüldüğü ortaya çıktı
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Yol kenarında bulunan eşeğin canice öldürüldüğü ortaya çıktı

Eskişehir'de Recep Çakır'a ait olan eşek, yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Çakır, eşeğinin gözlerinin oyulduğunu ve tecavüze uğradığını söyledi.

16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:12

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde canice öldürülen eşeğin sahibi Recep Çakır, şüphelilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesi'nde iki şüpheli şahsın, bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Kaybolan eşeği arayan vatandaş, yol kenarında hayvanı ölü buldu. Eşeğine bakan vatandaş, gözlerinin oyulduğunu ve bazı bölgelerinde işkence izlerini fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Birçok platformdan, suçluların gerekli cezayı alması konusunda kamuoyu oluşturulurken, incelemeler sonunda eşeğin birçok yerinde yara izine rastlandığı, gözlerinin de oyulduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkındaki suç duyurusu sonrasında konuyla ilgili çalışmanın başlatıldığı belirtildi.

Yol kenarında bulunan eşeğin canice öldürüldüğü ortaya çıktı

GÖZLERİ OYULMUŞ, TECAVÜZE UĞRAMIŞ

Olay hakkında konuşan eşeğin sahibi Recep Çakır, "Normalde salı günleri bizim pazarımız vardır. Genel ihtiyaçlarımı karşılamak için ilçe merkezine geldim. Alıveriş sonrasında koyunlarımın yanına geri döndüm. Geri döndüğümde atımın yanında eşeğimi göremeyince çevrede arama başladım. Yaklaşık 1 kilometre ilerde gözleri oyulmuş şekilde buldum. Olayı adli mercilere bildirdim. Araştırma sürüyor. Ben yapanlardan şikayetçiyim. Suçluların yakalanmasını ve gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Eşeğim erkekti. Ancak tecavüze uğramış. Suçluların bulunmasını istiyorum. Başkalarının canı yanmasın. Ben devletime güveniyorum" dedi.

Yol kenarında bulunan eşeğin canice öldürüldüğü ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
ELİF ERTEPE: kıyamet kopsun nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn allah sonumuzu hayır eylesin
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MİS: o dilsiz savunmasız masum hayvana bunu yapan önce yer yüzünün halifesi tüm insanlara YAPMIŞTIR EN AŞAĞILIK MAHLUKATLAR CEZALARINI RABİM VERSİN
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REALİST: şimdi bu zavallıyı bu hale getirenmi hayvan yoksa bu zavallımı hayvan bilemedim
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