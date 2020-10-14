İşkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

İşkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

Çorba denilince en sevilen lezzetlerin arasında İşkembe çorbası ilk sırada yer alıyor. İşkembe çorbası hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen çorbalar arasında yer almaktadır. İşte İşkembe çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

İŞKEMBE ÇORBASI MALZEMELERİ

• 1 kilo iyi temizlenmiş işkembe

• 7 diş sarımsak

• Yarım çay bardağı sirke

• 1,5 litre su

• 4 yemek kaşığı un

• sıvı yağ

Terbiyesi için;

• 2 yemek kaşığı un

• 1 yumurta sarısı

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

1. İşkembeler bir saat sirkeli suda bekletilir, sonra küp şeklinde doğranır.

2. 45 dakika doğranan işkembeler düdüklü tencerede 1,5 litre suda pişirilir.

3. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.

4. Haşladığımız işkembenin soğumuş suyunu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.

5. İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır.

6. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.

7. Çorbayı ocaktan almaya yakın terbiyesi hazırlanır.

8. Yumurta sarısı yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir.

9. 10 dakika daha kaynamaya bırakılır.

10. Servis yapacağınız çorbayı kırmızı pul biber ve karabiberle süsleyip servise sunabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

• İşkembelerinizi 1 saat kadar sirkeli suda bekleterek iyice temizlenmesini sağlamalısınız.

• İşkembenin suyunu una yavaş yavaş eklemeli ve topaklanmasını engellemelisiniz.

• Çorbanızın terbiyesini ilave etmeden önce çorbanızın suyundan 1 kepçe kadar alarak terbiyenin içerisine eklemelisiniz. Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya eklemelisiniz. Aksi halde terbiyeniz kesilebilir.

FAYDALARI

• İşkembenin içerisinde bulunan çinko, selenyum ve fosfor hücre duvarını korur ve yeni hücre oluşumuna olumlu etkileri vardır.

• İçerdiği vitaminler sayesinde kemik gelişimini desteklemektedir.

• İçerisinde yüksek miktarda B12 bulunmaktadır. Bu sebeple B12 eksikliğinden kaynaklı hastalıklar için olumlu sonuçlar doğurabilir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükte 1 kase işkembe çorbası yaklaşık olarak 209 kaloriye denk gelmektedir.