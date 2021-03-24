İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı

24.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:32

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı. Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İsmail Kılıç/İHA)

İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı
İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı
İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı
İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Kandemir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Türkan Şoray İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:35:31. #1.15#
title