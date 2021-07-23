İskelede siyah mayosuyla poz veren Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Ege tatilinde çektirdiği bir mayolu pozunu paylaştı. Sarıkaya'nın iskelede çektirdiği siyah mayolu pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Pandemiden dolayı aylarca evde kalan Serenay Sarıkaya, haziran ayında başladığı tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Tatilinden pozlarını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, yeni pozu yla da adından söz ettirdi.

MAYOLU POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Şimdilerde Asos bölgesinde tatil yapan Serenay Sarıkaya, iskelede siyah mayosuyla boy gösterdi. Güneşi arkasına alarak poz veren oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde 222 binden fazla beğeni aldı.

EZGİ MOLA SESSİZ KALAMADI

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alan oyuncu Ezgi Mola, fotoğrafa sessiz kalamadı. Her fırsatta Sarıkaya'ya olan sevgisini gösteren Mola, bu fotoğrafa da "Güneşi gülüşüne nasıl" yazdı.

Ege'de tatil yapmayı çok seven Serenay Sarıkaya, 5 gün önce pembe bikinili bir pozunu paylaşmış ve "Canım Kuzey Ege'me sevgimle geldim" demişti.