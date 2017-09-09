İskele Caddesi İçin 'Maraton' Önerisi

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, dünyanın ikinci ve Türkiye'nin de en uzun düz caddesi olan İskele Caddesi'nin işlevlik kazanması için yılda bir kez Avrasya maratonu gibi uluslararası bir maratonun caddede yapılması önerisinde bulundu.



Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gündemimiz Van" konulu basın toplantısının 8.'sini bugün yapıldı. Toplantıda konuşan Özay İlhan, Van'da her daim yeni caddelere, alternatif yollara ihtiyaç duyulduğunu ve dükkan kiralarının fazla olmasının şikayet konusu olduğunu belirtti. İlhan, "Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kentimizi yönetenler maalesef çözüme dair ciddi adımlar atmamıştır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak biz de bu şehre yeni caddeler, yeni yollar gerektiğinin farkındayız. Fakat tüm bunlara rağmen mevcudiyette ilimizde var olan yeterli manada işlevlik kazanmamış olan dünyanın ikinci en uzun, Türkiye'ninse en uzun düz caddesi olan İskele Caddesi gerekli adımlar atıldığı takdirde, ilimizin en önemli ihtiyaçlarından olan yeni iş yerleri ve yerleşim yeri konusunda ciddi bir açığı kapatabilecektir. İskele Caddesi, 7 kilometrelik uzunluğuyla her geçen gün artan nüfusuyla sıkışık hale gelmiş olan kentimizin birçok ihtiyacına cevap verebilecek Cumhuriyet ve Maraş caddeleri gibi işler hale gelebilecektir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak; ilk etapta İskele Caddesi'nin tek yön olarak kullanılan kısmı derhal iki yönlü trafiğe açılmalıdır. Caddeye işlerlik kazandırmak adına başta kamu binaları olmak üzere banka şubelerinin açılması ve otel gibi yapıların yapılması, vatandaşlar için caddeyi cazip hale getirecek adımlar valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde atılmalıdır. İskele Caddesi'nde yılda bir kez Avrasya maratonu gibi uluslararası bir maratonun da yapılması için gerekli girişimler yapılmalıdır" dedi. - VAN