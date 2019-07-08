Işın Karaca, Nasreddin Hoca türbesini ziyaret etti

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde konser veren ünlü pop müzik sanatçısı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte Nasreddin Hoca Türbesini ziyaret etti.

Işın Karaca ve eşine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da eşlik etti.

Türbe girişinde başını örten Işın karaca, eşi ve Başkan Akkaya ile birlikte türbede dua etti.

Duanın ardından cep telefonu ile fotoğraf çeken sanatçı Karaca, Nasreddin Hoca'yı kızının çok sevdiğini söyledi.

Akşehir'de olmaktan ve Nasreddin Hoca türbesini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Işın Karaca, "Hepimiz Nasreddin Hoca'nın fıkraları ile büyüdük, bu mizahı, kültüre başka bir pencereden bakıyor olması çok önemli. Eşim Tuğrul, kızımıza bir şey anlatırken hep Nasreddin Hoca'nın fıkralarını kullanır. Kızım Mia da çok kullanıyor, 7 yaşında olmasına rağmen. Bu kadar önemli ve kıymetli bir insanın mezarını ziyaret etmeden gitmek olmazdı." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da sanatçı Işın Karaca ve ekibine teşekkür ederek, "Işın Karaca hanımefendinin dün akşamki konseri gerçekten yoğun bir ilgiye mazhar oldu. Şenliğimiz dolu dolu etkinliklerle devam ediyor." dedi.

Işın Karaca daha sonra Nasreddin Hoca Türbesi önündeki "Dünyanın Ortası Burasıdr" yazan platforma ayağını basarak, "inanmayan ölçsün" dedi.

Eşinin de platformda fotoğraflarını çeken Karaca, daha sonra eşiyle birlikte platforma parmaklarını basarak, "Dünyanın ortasına parmağımızı bastık" dedi.

Kaynak: AA