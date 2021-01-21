Işın Karaca-Merve Boluğur atışmasına Tuğba Özerk de dahil oldu
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Işın Karaca-Merve Boluğur atışmasına Tuğba Özerk de dahil oldu

21.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:50
Işın Karaca-Merve Boluğur atışmasına Tuğba Özerk de dahil oldu

Işın Karaca-Merve Boluğur atışmasına Tuğba Özerk de dahil oldu. İşte detaylar

Işın Karaca - Merve Boluğur arasındaki tartışmaya Tuğba Özerk de dahil oldu. İlk olarak Boluğur'un şarkı çıkaracağı haberine Karaca, "Bir sen eksiktin güzel kız" diyerek ti'ye almıştı. Bunun üzerine ise Boluğur'un yakın çevresine Karaca için, "Işın'ın derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır" dediği iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Karaca ile kendi fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" demiş şarkıcı ise, "Şimdi sana zahmet elimdeki telefonu artık kenara koy! Kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin. ve lütfen artık benim fotoğraflarımı vs paylaşma! Özürün kabahatinden büyük!! Kadının en büyük düşmanı hep kadındır! Ama ben sana söz veriyorum, o şarkıyı okuyacaksın ya! stüdyona gelip okutmaya ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar. Unutmayın" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin

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