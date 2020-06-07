Işın Karaca'dan eski eşine dava Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'a, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olaraketkilediğini belirterek dava açtı

Milliyet'ten Elif Altın haberine göre, Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla, eski eşi Sedat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, dokuz yaşındaki kızının fotoğrafçı babası için uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle aldığı hapis cezasının, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olarak etkilediğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti. Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla, eski eşi Sedat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, dokuz yaşındaki kızının fotoğrafçı babası için uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle aldığı hapis cezasının, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olarak etkilediğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti.& ; Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık iddianamede, araştırmalara rağmen Doğan'a ulaşılamadığını, bu nedenle hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığını, ancak bulunamadığı için de savunmasının alınamadığını belirtti. Aile Hukuku'ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle, fotoğrafçıya 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.