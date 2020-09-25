İsimsizler Hareketi nedir? İsimsizler Hareketi kurucusu kim? İsimsizler Hareketi operasyonu nedir?
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İsimsizler Hareketi nedir? İsimsizler Hareketi kurucusu kim? İsimsizler Hareketi operasyonu nedir?

25.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:22
İsimsizler Hareketi nedir? İsimsizler Hareketi kurucusu kim? İsimsizler Hareketi operasyonu nedir?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri belirlenen bir grubun oluşturduğu İsimsizler Hareketi'ne operasyon düzenlenerek tespit edilen kişiler gözaltına alındı. İsimsizler Hareketi üyeleri kim?

İsimsizler Hareketi adlı örgüte düzenlenen operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından İsimsizler Hareketi nedir, üyeleri kimler gibi sorular araştırılmaya başladı. Twitter'dan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle çeşitli suçlamalarla yargılanan İsimsizler Hareketi hakkında detaylar haberimizde.

İSİMSİZLER HAREKETİ NEDİR?

Twitter'da İsimsizler Hareketi adıyla açılan bir kullanıcı hesabıyla biliniyor. "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen grubun, yaptığı provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri, devlet büyüklerine hakarette bulundukları ve sec¸ilmis¸ hu¨ku¨meti yıpratmaya çalıştıkları belirlendi. Diğer yandan araştırmalar neticesinde grubun yöneticisinin terör örgütüne u¨ye olmak suc¸undan cezaevinde olan Taylan Kulac¸ogˆlu'nun, paylaşımlarını da HKP-C'ye u¨ye olmak suc¸undan aranan avukat Tamer Dogˆan'ın yürüttüğü öne sürüldü.

İSİMSİZLER HAREKETİ ÜYELERİ

İsimsizler Hareketi adlı sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan sruşturma kapsamında avukat Tamer Doğan, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) sözcüsü Perihan Koca, yazar Temel Demirer, gazeteciler Zeynep Kuray ve Hakan Gülseven, Özen Kulaçoğlu ve oyuncu Defne Halman hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Toplamda 24 kişi gözaltına alındı.

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