İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

29.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:22
İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerindeMİLLİ Savunma Bakanlığı, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin gökyüzünde süzülürken çekilen görüntülerini paylaştı.

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

MİLLİ Savunma Bakanlığı, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin gökyüzünde süzülürken çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Videoda, uçaktan atlayan personelin havada el ele tutuşup bulutların üzerinde süzülmesi ve sonra tekrar ayrılarak paraşütle yere inmeleri yer aldı. "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim" mesajı ile paylaşılan video ilgi gördü.

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Okan Buruk Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 14:22:17. #1.14#
title