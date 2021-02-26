Işıl Reçber sevenlerini korkuttu

Işıl Reçber spor yaparken sakatlandı. Spor esnasında ters bir hareket yapan Reçber'in ön çapraz bağları koptu. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü isim ameliyata alındı.

Başarılı bir operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Reçber, şunları yazdı: Yas¸adıgˆım talihsiz sakatlıgˆımdan dolayı go¨stermis¸ oldugˆunuz ilgi, alaka, dua, sevgi, pozitif enerjilerinizi inanılmaz hissediyorum ve tek tek cevap veremesem de hepinize minnettarım. Hic¸ yalnız kalmadım sizler ve dostlar sayesinde bu su¨rec¸te. Spor sırasında sol dizimin do¨nmesi sonucu o¨n c¸apraz bagˆım koptu maalesef... Bilindigˆi u¨zere c¸ok o¨nemli ve zor bir sakatlıktır bu. Ameliyat o¨ncesi - sonrası, sonrasındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon su¨reci ciddi ve agˆrılı. Ama c¸ok s¸u¨ku¨r ki Tu¨rk hekimlerine emanetim. Ameliyatımı degˆerli Prof.Dr. O¨mer Tas¸er yaptı. Vu¨cudumun bas¸ka bir yerinden alınan adele ile yeni bir c¸apraz bagˆ yapıldı. Hala hastanedeyiz ve toparlanma su¨recindeyiz. O¨mer hocam ve ekibine emekleri, profesyonellikleri ve tu¨m zorluklarımı kolaylas¸tırdıkları ic¸in sonsuz teşekku¨rler. Yu¨ce Rabbim her birimizi ko¨tu¨ go¨z, dermansız dert, hastalık, nazar ve agˆır nefeslerden korusun. Şifa bekleyenlere acilen versin. Bana yaptıgˆınız tu¨m dua ve dileklerin bin katı sizlere gelsin. I·yi ki varsınız.

Kaynak: Hürriyet