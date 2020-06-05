Işık: "Can dostlarımızın yaşama haklarını koruyoruz"
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Işık: "Can dostlarımızın yaşama haklarını koruyoruz"

Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi tarafından sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.

Işık:
05.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:37

Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi tarafından sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.

Belediye hayvan barınağı ve besleme noktalarıyla ilçedeki sokak hayvanlarının beslenme ve barınması sağlanıyor. "Yaşama hakkı bütün canlıların olduğu gibi sokak hayvanlarının da en doğal hakkı" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Can dostlarımızın hayat haklarını koruyarak, onların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hayvan barınağımız ve besleme noktalarımızla, veterinerlik birimimizin çalışmalarıyla sokak hayvanlarının refahını sağlıyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamanın haricinde hasta, bakımsız, güçsüz kalmış ya da kazalar sonucu yaralanan sokak hayvanlarının bakımlarını da yaptıklarını söyleyen Veterinerlik Birim Sorumlusu Halil Eroğlu, "Sokak hayvanlarının hayati ihtiyaçlarını karşılamanın yanında onlara olan hassasiyeti artırmak maksadıyla öğrencilere yönelik eğitim programları da yapıyoruz" dedi.

Dışkaya yolu üzerinde bulunan hayvan barınağı ve şehir merkezinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş olan besleme noktalarında sokak hayvanlarının beslenmeleri sağlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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