Işık ailesinin acı günü
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Işık ailesinin acı günü

23.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:20
Işık ailesinin acı günü

Kilim Mobilya Ortakları Yusuf Işık ile Şeref Işık'ın babası ve Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla'nın eniştesi Şükrü Işık, koronavirüse yenik düştü.

Kilim Mobilya Ortakları Yusuf Işık ile Şeref Işık'ın babası ve Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla'nın eniştesi Şükrü Işık, koronavirüse yenik düştü.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan Şükrü Işık, tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Şükrü Işık'ın cenazesi, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Erdoğan, yakınları ve vatandaşların katılımı ile Hacılar Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ

Işık ailesinin acı günü
Işık ailesinin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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