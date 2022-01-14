İŞÇİSİNİ OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA TAŞIYAN PATRON GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - * Otomobil kirlenmesin diye bagajda gidip geldi

**Yapı market sahibi İsmail Alparslan, Ben öne binmesini söyledim. 'Üzerim kirli, zaten yakın gideceğimiz yer, yakın' dedi. Arabanın içi batmasın diye kendi rızasıyla bindi. Patronu ön koltuğa binmesini söyledi, işçi ısrarla arkaya binmek istedi diye konuştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi olduğu iddia edilen kişinin, işçisini alışveriş için bir işyerine otomobilin bagajında getirip götürdüğü anlar şaşırttı. İşçinin, otomobil kirlenmesin diye bagajda gidip gelmeyi tercih ettiği belirtildi.

Gazipaşa'da, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde gerçekleşti. Alışveriş yapan kişinin yanındaki çalışanını otomobilinin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Görüntülerde işveren otomobilinden inerken, çalışanı bagajdan çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan patron ve işçi tekrar otomobile yöneldi. Patron otomobilin direksiyonuna geçerken, işçisi ise bagaja bindi. Bir vatandaş bulvarda olayı şaşkınlıkla izlerken, işçinin içine girdiği bagaj kapağını kapatmasına yardım etti. Görenleri şaşırtan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. BAGAJDA HAREKET VARDI, BAKTIK BİR İŞÇİ İNDİ

Yapı market sahibi İsmail Alparslan, Arkadaş müşterimiz olur. İnşaat işi yapmasından dolayı alışverişini bizden yapar. İş yerimizin önüne araç geldi. Bagaj açıldı. Bagajda bir hareket vardı, baktık bir işçi indi. Ayakkabı almıştı, ayakkabısını değiştirmeye getirmiş. Tekrar arabanın bagajına yöneldi. Ben öne binmesini söyledim. 'Üzerim kirli, zaten yakın gideceğimiz yer, yakın' dedi. Arabanın içi batmasın diye kendi rızasıyla bindi. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Patronu ön koltuğa binmesini söyledi, işçi ısrarla arkaya binmek istedi diye konuştu.