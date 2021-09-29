İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

Uşak'ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi.

SİVASLI, UŞAK (İHA) - Uşak'ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Y. (51) yönetimindeki 34 FV 6335 otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

 Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Şafak Sezer Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Balotelli Mesut Özil Gökhan Töre Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 21:35:33. #1.12#