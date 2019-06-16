İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan pikabın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ramazan Uçar idaresindeki 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Ahmet Telek (36), Murat (31) ve Cumali Uçar (36), Recep Tayanç (31) ve Erdal Koçal (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA