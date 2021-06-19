İscehisar Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Çibik seçildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Çibik seçildi.

Belediye düğün salonundaki genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Mustafa Çibik, yeni başkan seçildi.

Çibik, burada yaptığı konuşmada, önceki dönemki başkan Yüksel Çelikten'e yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, "Sanayimize kamera sistemleri ile peyzaj çalışmaları yapacağız. Esnafımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek