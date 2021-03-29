İSBAM tarafından düzenlenen "Zafer Medya Ödülleri" sahiplerini buldu
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İSBAM tarafından düzenlenen "Zafer Medya Ödülleri" sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Merkezi Azerbaycan'da bulunan Toplumsal, Siyasal Uluslararası Araştırma Merkezi (İSBAM) tarafından "Zafer Medya Ödülleri" töreni düzenlendi.

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Merkezi Azerbaycan'da bulunan Toplumsal, Siyasal Uluslararası Araştırma Merkezi (İSBAM) tarafından "Zafer Medya Ödülleri" töreni düzenlendi.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen törende Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta, Azerbaycan'a enformasyon desteği veren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan, İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli, Karabağ zaferini bir kez daha hatırlamanın gururuna değinerek, basın mensuplarına savaş sırasında Azerbaycan'ın yanında oldukları için teşekkür etti.

Adıgüzelli, savaşın sürdüğü 44 günde Azerbaycan'ın haklı sesinin dünya kamuoyunda duyulmasında emeği geçen basın mensuplarını ödüllendirdiklerini söyleyerek, daha önce Azerbaycanlı gazetecileri de ödüllendirdiklerini hatırlattı.

Dünya'nın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Kovid-19 salgınıyla olan savaşı dolayısıyla daha büyük bir tören yapamadıklarını kaydeden Adıgüzelli, "44 günlük savaşta son sözü Azerbaycan ordusu söyledi. Kardeş Türkiye bir bütün olarak, medyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk ordusu ve milleti Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Türk basın mensuplarının emeğini dile getirmek istiyorum. Sizin Gence'nin vurulma anında gösterdiğiniz fedakarlık Azerbaycan halkının aklından çıkmayacak. Teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı muhabiri Berk Özkan, CNN Türk muhabirleri Fulya Öztürk ve Enver Kaptanoğlu, ATV muhabiri Özlem Aktay, A Haber Muhabirleri Emine Kavasoğlu ve Kerim Ulak, TRT Haber Muhabirleri Damla Burçeler ve Bülent Çulcuoğlu, NTV Spikeri Osman Girgin, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İSBAM tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu
İSBAM tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu
İSBAM tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu
İSBAM tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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