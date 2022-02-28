İsak Vural kimdir, kaç yaşında sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 16 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı. İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli İsak Vural hangi takımlarda oynadı? İsak Vural nereli?

İSAK VURAL KİMDİR?

2006 yılında dünyaya gelen İsak Vural, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak İspanyol kulübe transferi gerçekleşedi. Ardından Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaştı.

İsak Vural, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica alt yapısında top koşturdu. Forvet arkası, orta saha olarak görev yapan İsak Vural, Teknik kapasitesi yükek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.

BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI

Sarı Lacivertliler, daha önce Benfica ve Barcelona altyapılarında forma giyen 2006 doğumlu İsak Vural'u kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe sosyal medyasında transferi duyururken, "Ailemize hoş geldin İsak Vural!" ifadelerini kullandı.

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