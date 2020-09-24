İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti
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İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti

24.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:34
İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti

Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük projelerde inşaat yüksek mühendisi olarak görev yapan işadamı Fatih Tekin geçirdiği rahatsızlıktan sonra kendini müziğe, hayvanlara ve doğaya adadı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük projelerde inşaat yüksek mühendisi olarak görev yapan işadamı Fatih Tekin geçirdiği rahatsızlıktan sonra kendini müziğe, hayvanlara ve doğaya adadı. Yüksek mühendis yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında da başarıyı yakalarken genç yeteneklere fırsat sunmak için bir de prodüksiyon şirketi kurdu.

Türkiye'de farklı bölgelerde inşaat alanında faaliyet gösteren büyük projelerde çalışan mühendis ve işadamı Fatih Tekin geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kendini müziğe, doğaya ve hayvanlara adadı. Yazdığı ve bestelediği eserler çok sevilince üst üste 4 adet single çıkardı. Müzik alanındaki başarılarını perçinleyen eski mühendis genç yeteneklere de fırsat verme fikrine ağırlık vererek Genç yeteneklere imkan sunmak için prodüksiyon şirketi kurarak birçok genç müzisyen yeteneğe destek verdi.

Şampiyon filminin at kahramanı ile 3 ay vakit geçiren ve klibinde bu ata rol veren Tekin, Türkiye de 7 den 70 e herkesin bildiği Fidayda isimli anonim eseri yeniden yorumladı. Eski mühendis yeni müzisyen Tekin, müzik faaliyetlerinin tüm dijital gelirlerini ise sokak hayvanlarına bağışladı. - İSTANBUL

İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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