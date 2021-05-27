İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor
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İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor

İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi'nin en büyük alana sahip İsa Yusuf Alptekin Parkı'nı inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi'nin en büyük alana sahip İsa Yusuf Alptekin Parkı'nı inceledi. Başkan Palancıoğlu parkta yeni ve büyük değişiklikler yaparak daha modern bir park yapacaklarını söyledi.

7'den 70'e herkesin keyifli vakit geçirmesi için, kamelyalarından oyun gruplarına kadar yenileme çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu parkımızı bu yazdan elden geçirip Belsin halkımıza yepyeni bir parkı kazandıracağız. Belsinlilere en güzel müjdeyi vermek istiyorum. Kamelyaları ile yeni nesil oyun parkı ile yürüyüş yolları ve spor sahaları ile oldukça işlevsel bir park olacak. İçerisinde ufak bir mescit abdesthane ve WC'leri de olacak. Buradan her yaş kesimi vatandaşımız faydalanmış olacak. Melikgazi'mize 2020 yılında 80 günde 80 park kazandırarak yeşil alan sayısını artırmıştık. Park çalışmalarına devam edeceğiz. Bu sene de yeni parklarımızı yapmanın yanı sıra eskiyen parklarımızı da yeniliyoruz. İsa Yusuf Alptekin Parkımızın yeni yüzünü inşallah yazın sonunda açacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor
İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor
İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor
İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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