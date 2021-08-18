İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
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İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı

İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANKARA (İHA) – 1980 askeri darbesinde Mustafa Pehlivanoğlu ile idam cezası alan ülkücü camianın önemli isimlerinden İsa Armağan'ın en yakın dostu Naim Yanık, "İhtilale ihtilal yapan adamdır.

ANKARA (İHA) – 1980 askeri darbesinde Mustafa Pehlivanoğlu ile idam cezası alan ülkücü camianın önemli isimlerinden İsa Armağan'ın en yakın dostu Naim Yanık, "İhtilale ihtilal yapan adamdır. 1980 ihtilalinde ihtilale ihtilal yapan yiğit, kahraman bir abimizdi" açıklamasında bulundu.

12 Eylül 1980 askeri darbesinde Mustafa Pehlivanoğlu ile idam cezası alan ve ülkücü camianın önde gelen isimlerinden İsa Armağan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ona en yakın isimlerden Naim Yanık, Armağan'ı anlattı.

"İhtilale ihtilal yapan adamdır"

İsa Armağan'ı 1977'den beri tanıdığını söyleyen Yanık, "Tek derdi tek kaygısı vatan, devlet, millet, bayrak, Kur'an'dı. O uğurda mücadele verdik beraber. Uzun yıllar sürgün yaşadı. İhtilale ihtilal yapan adamdır. 1980 ihtilalinde ihtilale ihtilal yapan yiğit, kahraman bir abimizdi. Hem cürümüm, abim, babam, kardeşim, her şeyimdi, adam gibi adamdı. Kimseye, öldüğü güne kadar minnet etmedi. Davası vatan, devlet, millet olunca birisinden bir şey istemek adeti yoktu, öyle bir şey de yapmadı" dedi.

"İşkenceler de görüldü, eziyetler de görüldü ama o bizde kalsın. O hiç önemli değil, önemli olan vatanın, milletin vefasıydı"

Böyle mücadeleler verildiği zaman işkencelerin, eziyetlerin görülebileceğini belirten Yanık, "İşkenceler de görüldü, eziyetler de görüldü ama o bizde kalsın. O hiç önemli değil, önemli olan vatanın, milletin vefasıydı. Bunun mücadelesini verdik. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Onun için işkence gördü, şunu gördü bunu gördü anlatmaya gerek yok. Kendisi anlatmazdı, kendisine bile anlatmazdı ki başkasına anlatsın. Bizim anlatmamız doğru olmaz. Beraber yaşadıklarımız vatanımız için feda olsun" diye konuştu.

12 Eylül 1980'de ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde yapılmak istenilenlerin yapılamadığını da belirten Yanık, "Milletimizin ve ülkücü hareketin dik durması başta liderimiz Devlet Bahçeli'nin dik durmasıyla vatan hala ayakta. Allah nasip ederse dünyada kıyamet kopana kadar Türk milleti var olacak ve var olmaya devam edecek. Bu devlet yaşayacak, biz yaşatacağız, bizden sonrakiler de mutlaka yaşatacaklar" şeklinde konuştu. - ANKARA

İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı
İsa Armağan'ı arkadaşı Naim Yanık anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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